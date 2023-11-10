元長鄉花生最近開始採收，豆莢明顯減少。（周麗蘭攝）

雲林二期作花生11月起進入採收期，受小犬颱風颳傷花生根部，結莢不順、豆莢數量減少，產量最大的元長鄉已傳出減產5成，即使這季價格看漲，但農民表示失收太嚴重了，即使每台斤漲至43元仍很難彌補損失。

全台7成花生來自雲林，雲林花生最大產地是元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮，8月間播種的二期作花生11月進入收成，元長鄉農民發現原本每分地可收成800、900台斤花生，今年只剩300斤，減收程度從4成到6成都有。

縣府農業處表示，今年二期作花生播種時霪雨不斷，田畦溼度高、透氣差，以至於農民分2、3梯次播種，種植期延後；10月初又遇到小犬颱風強風肆虐，正往下成長的豆莢受到搖撼，全縣花生受損23％以上，元長鄉花生受損情況比想像嚴重。

李姓農人表示，他每分地只採收到200至300台斤，比往年800、900台斤少很多，應該是被颱風打到，沒長出豆莢。

另一名花生農也表示，他剛採收的花生莢不像正常時期一粒一粒分開，這一期的根鬚和渣很多，拔起來要慢慢挑掉，整理的時間長，他的田減收4成至5成，即使價格上漲也補不回來，只希望不要賠本。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，虎尾農會契作的花生田有100多公頃，今年播種期雨水太多而種不下去，播種時間延長2至3周，加上風災影響，目前只有少部分開始採收，每分地收成500至600斤，正常時期可收獲600至900斤。

蔡武吉表示，虎尾農會每年11月初舉辦花生節，因今年播種延後，下周才會進入盛產，花生節也已延到12月2日才辦，受損情形到時也會比較明朗。