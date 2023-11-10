金利食安科技公司10日捐贈新式消防機器人，可望加入守護屏二轄區工業區及附近居民安全。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真)

唯有精良消防裝備器材，才能守護民眾居家生命財產安全，金利食安科技公司10日捐贈新式消防機器人，可望加入守護屏二轄區工業區及附近居民安全。

屏東縣長周春米致詞時表示，消防裝備良莠，關係民眾居家生命財產安全，此次金利食安科技公司捐贈的是建東精工有限公司研發製造的台灣第一台智慧聯網消防機器人，有著優越射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，並可搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器。

能遠端監看，可以應付各式各樣的火災，可使消防人員減少暴露爆炸、有毒、濃煙、缺氧等危機環境，提供給消防人員更多元化救災運用。

屏縣消防局代理局長李彬正指出，消防機器人搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度範圍為-20℃至550℃，甚至遠端尋找受困者，並有五用氣體偵測警報器，可偵測一氧化碳、硫化氫和VOC有機揮發氣體等有害氣體，在災難現場可能發生爆炸前預發警示，保護消防人員安全。

更重要的是能透過4G IOT智慧連網，可將災難現場資訊傳達至指揮平台，提供多點遠端監看和指揮官決策依據，大幅提升消防救災工作能力。