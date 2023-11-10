萬海航運（2615）董事會今（10）日通過第三季財報，第三季稅前淨利32.72億元，歸屬母公司稅後純益25.39億元，每股盈餘（EPS）為0.9元，主要受惠市場回溫、貨量增長及利息收入，對獲利有所挹注，讓萬海走出之前連續三季虧損陰霾。

萬海累計前三季合併營收為750.76億元，年減65.79％，稅後淨損19.2億元，每股淨損0.68元。

萬海同步公告10月合併營收為81.71億元，年減45.48％，累計前10月合併營收為832.46億元，年減64.49％，公司表示，貨量較上月略有增長。

萬海表示，第四季是亞洲近洋線旺季，但受到地緣政治、高通膨、高油價的影響，經濟前景仍然充滿挑戰，將會持續視個別航線效益，並且精簡成本維持經營效率。

根據Alphaliner供需成長預測，今年船舶供給成長8.4％，大於貨運需求成長1.4％；明年供給成長9.1％，仍大於需求成長2.2％。

雖然船舶運力較多，但考量環保及碳排的規範日趨嚴格，萬海船隊持續汰舊換新，今年前9個月已交新船共17艘，包括6艘13,000TEU、11艘3,000TEU，預計年底前還有6艘新造，包括3艘13,000TEU及3艘3,000 TEU將下水運營。明、後兩年預計還有15艘新船投入。

同時陸續淘汰老舊船舶，退租高價租船，萬海今年前9個月共處分19艘船舶，運力合計27,000TEU，回應ESG節能減排要求。