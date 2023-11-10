新黨立委參選人游智彬今(10日)指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，質疑聚眾淫亂，系統性讓民進黨機器染黑染黃？民進黨發言人張志豪表示，組織部主任林正鴻對於個人不當行為對團隊造成困擾與爭議，深感歉意，為負起責任，已請辭獲准。有人問到，林正鴻為何要穿繡有黨徽的制服上酒店？名嘴謝寒冰對此直酸「沒聽過會員證嗎？」網友喊「靠勢啊！這樣招待會更特別」。

謝寒冰今(10日)在臉書發文直酸，「有人問民進黨組織部主任為何要穿繡有黨徽的制服上酒店⋯⋯沒聽過會員證嗎？」

網友表示「此標誌表示可以為所欲為，貪贓枉法，禮義廉恥全無的意思？」、「有什麼好驚訝的，這不就是民進黨的日常嗎？」、「在賴皮帶領下，民退黨全黨極速腐敗！看看賴皮在台南時，身邊的親信涉及性招待事件，賴皮可真行！」、「有道理，繡上民進黨黨徽，如入無人之地！」

還有人說「馬總統說的桃花黨！」、「是不是穿有這一件黨徽的制服可以去任何一家酒店？白吃白喝加白嫖」、「有黨徽就不用花錢」、「靠勢啊！這樣招待會更史別咻的，ㄛ！你沒去過酒店嗎」、「真的是囂張至極目中無人」、「這酒店是穿這制服罩的？」、「御賜 黃馬掛」。

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