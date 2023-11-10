英系劉櫂豪退黨參選台東立委 民進黨：若登記開除黨籍。資料照

民進黨立委劉櫂豪稍早臉書宣布退黨、參選一事，民進黨發言人張志豪表示，劉櫂豪委員是優秀的黨內同志，尊重本人的決定，未來如登記參選，將依照黨內違紀參選規定處理。

劉櫂豪表示，隨著投票日的接近，許多鄉親關心他是否朝既定的方向前進？是的，從未偏離，他會盡全力為台東保住正面良善進步的這一席，他會以無黨籍登記參選立法委員。

民進黨在台東選區，是由民調勝出的賴坤成參選，但劉賴兩人長期不合，劉櫂豪是蔡英文總統的學生，也是英系召集人，據了解，蔡英文曾出面，但無法撼動劉櫂豪參選決心，最後只能尊重。