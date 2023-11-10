今夏法國巴黎爆發床蝨（臭蟲）災情並蔓延至一海之隔的英國倫敦，最近南韓首爾也陸續接獲臭蟲現蹤通報，這場「蟲蟲危機」已成新冠疫情趨穩後全球觀光復甦以來最新熱門話題。香港蟲害防治專家提醒旅客，到了國外住宿地點應執行5大自保步驟，除蟲最有效的方法是熱水或蒸氣清洗加上陽光曝曬與高溫熨燙，用殺蟲劑效果不大。

首爾是香港人旅遊心頭好之一，近來成為南韓全境床蝨影響最嚴重的城市。日前有民眾遊畢首爾返港1週後發現家有床蝨，週五（10日）又有網友瘋傳香港機場快線列車內床蝨爬上座椅照片，港鐵隨即回收列車徹底清消且稱未發現重蹤。香港《南華早報》週五報導，香港當局已提醒航空公司與機場管理局保持航機環境衛生，週三起已開始向入境旅客發放衛教傳單。

香港四季皆熱，床蝨全年活躍。香港食物環境衛生署說明，床蝨紅棕色橢圓形寄生昆蟲，身長僅0.6公分，晝伏夜出，常在床墊、床架縫隙、室內裝潢、沙發與座椅、布料發現，若族群大量繁衍，鬆脫的壁紙、踢腳板裡、櫥櫃後方也能找到。床蝨叮咬會引起腫痛發炎，但不會傳播疾病，傷口通常2週內痊癒，若引起過敏反應可能要就醫治療。

外出差旅注意住宿環境與行李安置原則，以免讓俗稱「臭蟲」的床蝨「搭便車」入侵住家。

《南華早報》彙整香港衛生防護中心、香港蟲害防治業者Nobedbugs-HK老闆兼蟲害防治技術長怕佐斯（Francisco Pazos）的建議，提出以下預防措施：外出旅行宜用硬殼旅行箱，床蝨較難攀附；衣服應密封於塑膠袋內；未使用的衣物務必收在行李箱裡；行李箱放進飯店房內櫥櫃，切忌放在房內地毯上；一進飯店房間要馬上檢查有無床蝨出沒痕跡，特別留意床墊、床架角落、床頭板接縫有無細小黑點（床蝨糞便）、床單有無殘留細小血跡，若發現床蝨出沒跡象，請立即向飯店要求更換房間。

香港食物環境衛生署說，住家若遭床蝨入侵，遭汙染的寢具要用熱水洗滌並在陽光下曝曬或以高溫熨燙，床蝨喜歡躲藏的家具縫隙則以滾燙蒸氣直接噴灑，這是殺死床蝨與蟲卵最有效的方法。無法以高溫處理的物品，可用塑膠袋密封並置入冰箱存放24小時；居家環境應保持清潔乾燥。

《昆蟲學年評》（Annual Review of Entomology）今年稍早刊登一項研究指，床蝨數量暴增肇因於全球旅次增加、殺蟲劑抗藥性引發的突變。怕佐斯表示，普通殺蟲劑對床蝨無效。香港另一家蟲害業者觀林蟲控的顧問Henry Cheng也警告別用殺蟲劑，因為這手段可能會把蟲子趕進傢飾裂縫深處，令問題更嚴重。