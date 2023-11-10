藍白合瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」，前高雄市長韓國瑜表態支持，許多藍營小雞也串聯力挺。國民黨下午最新回應，定調以民調進行的德國式民調為底線。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯表示，馬英九、柯文哲、國民黨三方的「全民調」其實並不一致，她也認同應以馬的「侯柯、柯侯」組合做民調，第二名的人直接退選，那就不算是整合。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，對於「全民調」這三個字，三方面是有一點雞同鴨講，大家都說比全民調，但各自講的民調都不太一致。徐也說，她先前就有提過與馬英九類似的想法，因為她對侯友宜的民調有信心，就算比民調也有機會勝出，也提醒支持者不要放棄，都希望大家團結一致支持國民黨的候選人能夠贏。

徐巧芯務實分析3方對「全民調」的說法，最清楚的是馬英九提出的方案，「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」作對比民調，這就沒有朱立倫提出要加入「政黨支持度」的部分，但也不是柯文哲提出的柯、侯、郭、賴「個人式」的比民調。

對於國民黨下午定調以德國式民調為底線，徐指出，這踩得比較硬，就是把「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」涵蓋在裡面。民眾黨的回應則看不出是否接受「柯侯、侯柯」組合，或仍希望採用先前所說輸家推薦副手的模式。

徐巧芯則認為要用「侯柯配」、「柯侯配」做民調，若第二名的人直接退選，那就不算是整合，從國民黨的角度、能夠選上的角度，綁在一起選還是有必要的，不管是侯柯、柯侯，都比侯或柯一個人選更有勝算。另外政黨支持度也有其意義，因為正的總統參選人，需要扛下選舉的動員、經費等等。

對於「全民調」，馬英九以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。柯文哲最新聲明是感謝馬英九、韓國瑜，承諾只要侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。國民黨則定調德國模式選舉方式，以「準全民調」方式，「侯柯VS賴蕭」或「柯侯VS賴蕭」的民調結果佔50％、國民黨跟民眾黨互比的政黨相對支持度民調加權佔50%。

徐巧芯說，馬英九應該是希望作為中間人，讓侯友宜、柯文哲都各退一步，共同成就藍白合的共同組合。另外，藍營小雞串聯挺馬英九的全民調方案，徐巧芯表示還沒有收到，傳是從中南部開始，那就靜觀其變，但相信支持這個方案的人會慢慢出來，最後幾天有沒有機會促成，大家都很期待。