三大金控10月單月獲利出爐，國泰金、中信金以單月超過50億元拿下冠亞軍，其中國泰金控10月稅後純益58.2億元居冠，拿下各上市金控第四季第一個月的獲利王寶座，其次為中信金的單月稅後50.06億元、富邦金的40.47億元。

不過以累計前十月獲利來看，富邦金控仍以718.29億元居冠、其次為國泰金控的652.2億元、中信金的535.93億元；每股盈餘方面，富邦金也以5.25元居冠、其次為國泰金的4.18元、中信金的2.69元。