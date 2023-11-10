美國男子詹姆斯意外遭電擊重傷，在醫療團隊和家人的支持下逐漸找回健康。

美國醫學界傳出好消息！紐約大學外科團隊9日宣布，46歲工人詹姆斯（Aaron James）意外遭電擊，導致整張臉幾乎全毀後，團隊成功為他移植一部分臉部和整顆左眼，雖然目前還不清楚他是否能用新眼睛看見世界，但團隊抱持很大的希望。

綜合《時人雜誌》（People）等外媒報導，來自阿肯色州的詹姆斯過去是一位高壓電線工人，2021年6月某個晚上，他在進行電線桿維修時，臉部不慎觸碰到電線，當場遭受7200伏特電擊重傷。送醫搶救後雖然保住一命，他卻失去左半邊臉部、眼睛、鼻子、嘴唇和下巴，左手前臂也被迫截肢。

美國46歲工人詹姆斯工作時發生意外，導致臉部遭受電擊，幾乎全毀，所幸後來透過手術獲得重生希望。（美聯社、NYU Langone Health）

不過紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）外科醫師羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）在看過詹姆斯的情況後，決定冒險一試。「他當時過著非人的生活，脖子圍著一條毛巾，整天口水流不停，（照顧他的）太太和女兒都在受苦。」「我告訴他，這是個未知的領域，沒有人這麼做過，」羅德里格斯回憶道。他過去曾4度執行臉部移植手術，卻是首次嘗試涉及眼球的換臉手術。

後來詹姆斯終於在今年5月等到捐贈者，對方是一個30多歲的腦死病人，140人的醫療團隊花了21小時為他進行手術，成果讓詹姆斯驚呆了，「當我照鏡子時，幾乎看不出動手術的痕跡。」

更讓醫生擔憂的是詹姆斯的新眼睛。一直以來，醫學界始終將眼球移植視為一大目標，也曾在動物身上實施，卻從未出現人體移植的成功案例。

羅德里格斯表示，一開始新眼球的腫脹程度超乎預期，所幸後來順利消腫，「眼睛一旦出現排斥反應，整張臉都可能發生急性排斥」，「我告訴家屬，如果眼睛有問題，我會立刻摘除眼球，挽救病人的性命。」

詹姆斯在加護病房待了17天，展現驚人的恢復能力，「他的臉開始動了，（移植的）眼睛也能斜向一旁。」雖然詹姆斯目前還無法用新眼睛看世界，這顆義眼看起來非常健康，能正常分泌淚液，血液供應良好，也能傳輸訊號到大腦，一切都往好的方向發展。醫療團隊表示：「我們抱持很大的希望」。