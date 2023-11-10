新北經發局邀請邀請遊戲營運商現身說法。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北電競基地自2018年成立以來至今已培育逾3500人次優秀電競人才，更於10、11月期間接連推出新北電競專題講座三部曲，包括「Esports Angel 電競新女力」、「電競產業重要角色 營運商與職業隊」及「校園電競教育」等3場專題講座，邀請電競相關產業、科技業者以及高中職與大專院校共襄盛舉，盼藉由串聯產官學資源，擴大新北電競產業發展。

經發局長何怡明表示，三重的新北電競基地自2018年成立以來，積極培育電競產業人才，透過開設選手培訓、影音製作剪輯與設計、電競活動企畫等多元課程。本次推出的講座，除了推廣電競產業的趨勢與發展，也探討女性投入電競產業所面臨的挑戰及因應方式，透過業界專家的經驗分享，鼓勵民眾勇敢追夢，實現自我價值。

參與活動的簡同學表示，一直以來對電競相當有興趣，卻不知如何踏入相關產業領域，藉由報名參加兩場線下講座，現場與專業講師互動洽談，除了加深對電競產業鏈的瞭解，也更堅定朝電競領域發展的決心，未來將透過更多管道學習相關專業知識與能力，並持續關注新北電競基地的開課資訊，強化自身專業技能。

經發局補充，2023年不僅推出「新北電競爭霸戰」、「快閃虛擬運動設備體驗」、「新北Just Dance親子同樂會」等活動，市府更在9月擴大舉辦新北電競周，結合「亞洲電子競技公開賽暨電競樂學嘉年華」與「電競特展」，未來將以場域建置、人才培育及活動推廣等多元面向推出更多豐富活動，鼓勵民眾勇敢追夢，實現自我價值。