前總統馬英九今（10）日透過發言人蕭旭岑拋出用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調。據了解，在幕後建議馬英九的重量級藍營大老就是前行政院長劉兆玄，而現在侯友宜到底是要挺著胸膛倒下去？或是接受全民調與柯文哲搭配？壓力回到自己身上！

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成。亦即建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調。

蕭旭岑說，自己於昨日下午有致電侯辦執行長金溥聰，但沒有聯繫上，因此轉達請侯辦重要幹部跟金溥聰報告，同時也有請黨中央高層向主席朱立倫報告馬前總統的建議。

前高雄市長韓國瑜隨後在臉書貼文呼應馬英九的建議，「我個人表示高度支持與贊同」、「合則兩利、分則兩害，是再明顯不過的事實」。而除了基隆市長謝國樑贊成馬英九方案外，國民黨立委參選人羅智強與徐巧芯也在韓國瑜臉書留言表示支持。

而根據《風傳媒》報導披露，向馬英九提出全民調構想的就是前行政院長劉兆玄，此建議也確實很有劉兆玄筆下武俠小說豪氣干雲的風格！

報導引述國民黨輔選人士表示，現在最高興的應該就是朱立倫，原本全黨都在罵朱立倫推藍白合是要賣了侯友宜，現在有馬英九出面背書，等於是朱立倫身上的黑鍋可以卸下來了！

該輔選人士也強調，目前侯友宜恐怕要做出選擇，是要戰到底挺著胸膛倒下去？或是接受全民調與柯文哲搭配？壓力就回到侯友宜自己身上！