永豐金證券大戶投APP推出「智能投資早報」，導入智能技術讓投資人掌握市場關鍵資訊與每日庫存股最新評價。提供4大亮點服務包括：全球行情資訊-含美股在內的國際總經數據和前日台股盤勢、市場熱門個股動能分析-即時了解市場最熱動態、五力雷達-為投資人庫存每日提供最新評價、AI智能語音讀報-輕鬆掌握早報豐富內容。

智能投資早報第一大亮點是行情資訊服務，搭配AI與大數據的分析技術，與永豐投顧專業研究解析，彙整了國內外市場的市場資訊、總經面經濟數據，讓投資人掌握法人級的投資觀點。亮點二市場熱門個股動能分析，將周轉率、成交值等十餘種參數，利用多維度的量化數據分析演算法，計算出市場前五大熱門股，幫助投資人即時了解市場變化動態、資金流向與法人散戶的參與度。

五力雷達圖是早報第三大特色亮點，將個股基本面、技術面進行AI大數據統計，分為盈利、競爭力、估值、籌碼與技術、風險五個構面，再依各項目給予0-10的評分，讓投資人以圖像化的方式來輕鬆掌握個股與庫存股的最新評價；最後，永豐金證券考慮到投資人的便利性，特別搭配TTS智能語音讀報服務，讓投資人不用「看」也能輕鬆掌握早報的豐富內容。

永豐金證券表示，金融資訊瞬息萬變，大戶投APP持續以「簡單、專業、貼心」結合新興數位智能的技術發展，由投資者的需求出發優化投資旅程，從典範的金融業者，斜槓轉型為金融科技服務業者。