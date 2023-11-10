星宇航空（2646）今日公布10月營收20.87億元，月增20％、年增445％，創同期新高，其中10月客運營收18.35億元，月增23％、年增621％，全區航線旅客人數皆成長，加上泰國對台實施為期6個月免簽政策，預估旅泰人數增加，星宇整體11、12月訂位狀況優於10月。

另外，星宇10月貨運營收1.42億元，年增30％，市場貨量穩定支撐運價，緊接著進入傳統輸美航線旺季，期待推升第四季貨運營收。

繼日本名古屋、泰國清邁及美國舊金山新航點陸續開賣，星宇依規劃穩健佈局航線，積極經營北美、東南亞間經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模，預期明年下半年可逐漸浮現該市場帶來的正面效應。

另外，隨著時序進入寒假及春節旅遊旺季，星宇在日本名古屋、泰國曼谷、清邁及越南峴港等航線，加密班機或放大機型飛航，因應旅遊旺季市場需求。同時，星宇攜手多家旅行社推出日本德島賞楓包機、關島春節包機搶客。