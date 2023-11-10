頂級豪宅指標大案台北市「台北之星」，今（10）日首度開箱！奢華門廳、公設及實品屋，一次曝光，1戶總價4億多元起跳，每坪開價230~290萬元，雖然尚未實價登錄，但全案已被買走10多戶，有住在信義計畫區豪宅的金控董娘，在賞屋之後，為之驚豔，大歎「台北之星這種產品在市場上已經找不到，後悔現在的房子太早買！」有客戶大讚這種房子是無可挑剔，賞屋1個月就簽約。

由龍麟建設啟動都更整合「正義國宅」，三圓建設參與合作，海悅國際負責代銷的全台都更指標案「台北之星」，今天首度開箱！從整合到現在完工並取得使用執照，已歷經長達26年，雖然其間歷經風風雨雨，但如今已成功華麗轉身，重建為頂級豪宅及辦公、百貨購物中心等複合式建築群的「台北之星」Diamond Towers，讓台北東區改頭換面，成為空前的嶄新地標。

海悅國際總經理王俊傑表示，「台北之星」不論從地段、規畫設計、建材到公設規格，都遠超越國內水準，不但是空前、以後也不會有人敢這樣蓋房子，依現在營建成本估計，每坪至少要50多萬元才蓋得起來。

實地走進「台北之星」，從地下室停車場，到一樓Lobby、5樓公共設施層、到16樓現場完成的150坪精心打造完成的實品屋，都可以體驗到建商在「台北之星」幾乎以最頂規水準來雕琢。

「台北之星」位於台北市忠孝東路三段，並取得「258~268號」的燙金門牌，為台北東區樞紐位置，是蛋黃中的蛋黃，基地面積達1,545坪，在繁華的東區，興建完成地上31樓及30樓、地下7層的A、B、C三大棟摩天建築，2021年正式完工，2022年第一季取得使用執照，由日本丹下憲孝建築師操刀、璀燦猶如鑽石的玻璃帷幕牆外觀大樓，立刻擄獲眾人目光。

三圓建設總裁王光祥在特別為「台北之星」錄製的影片中指出，「台北之星」地段優勢在台北市中心點，這是其他地方再也找不到的絕佳地段。

其中A、B棟1~5樓規畫為購物商場、公設，6樓以上為住宅，產權由龍麟、三圓共同持有。C棟由財政部國產署及原住戶分回。總戶數約157戶，可售戶約98戶，每戶坪數為150坪，每坪開價230~290萬元，總銷金額上看450億元。

現在，這棟前後耗時26年、斥資兩三百億才完成都更的「台北之星」，堪稱是「含金量最高」、身價最貴的都更大案，光是建材、公設，建商就下了重金，不惜成本來打造。

以外牆玻璃來說，業者就強調是首創豪宅先河，採用厚度達39.04MM的超白三層Triple Low-E玻璃，隔音、隔熱效能高人一等，可抗17級強風；全區採降版設計，也是豪宅市場上首創之舉，讓日後裝潢保持最大的彈性空間、不受水區所侷限；採雙制震設計，設置有248組新日鐵UBB斜撐制置器及KYB油壓阻尼器。

更別出心裁的是，每戶提供「負壓隔離房」，除毛胚交屋後附2台室內機、2台全熱交換機、擁有去除PM2.5功能的除濕機之外，也提供TORNEX外氣清淨機，完全隔絕飛沫和病毒在外；另外更與日本三菱合作，為住戶量身打造專屬的APP，一指可叩到電梯，進出全程與電梯按鈕零接觸。

三圓建設董事長王雅麟表示，以日本東京銀座、美國紐約曼哈頓來說，都是擁有百年的底？才能醞釀而成的都心，而「台北之星」更擁有百年難得一遇的大面積基地，三圓建設也耗費鉅資，打造一座百年不敗的經典建築。

至於16樓的實品屋，則是房地產「代銷天王」海悅國際董事長黃希文親手操刀規畫設計完成，也是海悅有史以來造價最高的一座實品屋，裝潢費用就破5,000萬元！處處都有亮點和巧思。

據現場銷售人員透露，「台北之星」迄今已售10多戶；據悉，頂樓30及31樓的樓中樓特殊戶，規畫有無邊際私人游泳池、私人花園，約已經有潛在客戶洽談中。

至於已賞屋及已購客戶，不乏涵蓋兩岸的演藝圈名人、企業主、高科技產業等高端資產族群。

展望2024年，海悅國際總經理王俊傑認為，只有台股不要太低、不要太高，穩定成長，房市就會有溫度在。