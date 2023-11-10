急診醫學部主任陳連書(左一)擔任各項緊急醫療指導醫師，榮獲最佳教學貢獻獎。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

加護病房醫師袁國慶協助提升醫師們緊急傷患的醫療救護能力。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院醫療副院長林敬旺關懷婦女健康，積極投入婦癌預防保健。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

婦產科周志恒主任(左)及小兒科張濤澤主任(右)關懷孕產婦及寶寶健康，深獲好評。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

婦產科主任劉榮啟致力於婦科疾病醫療研究，幫助婦女遠離疾病威脅。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

心臟內科醫師羅健賢提醒，多次國外期刊與論文發表，並取得醫學博士學位。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

11月12日適逢醫師節，大千健康醫療體系特別辦理醫師節頒獎活動，分別表揚最佳教學貢獻獎、最佳研究發表獎、最佳醫療人氣獎、最佳社區服務獎、最佳預防保健獎等多項獎項，感謝醫師們在醫療的貢獻及平日的辛勞與付出，盡心盡力守護民眾的健康。

這次獲獎的醫師多達35位，其中急診醫學部主任陳連書為中華民國教育部部定助理教授、ACLS高級心臟救命術指導員、苗栗縣消防局線上指導醫師、苗栗縣衛生局緊急諮詢委員，並連續10年出任苗栗縣消防局緊急救護任務醫療指導醫師，協助訓練EMT人員及醫護人員急救能力，提供適時有效的急救指引，因此榮獲最佳教學貢獻獎。

此外，陳連書在新冠疫情期間，親自率領急診所有醫護人員站在最前線，面對疫情帶來的衝擊與威脅，保護病人及院內同仁的健康與安全，因此在去年就獲得醫師公會全國聯合會頒發防疫特殊貢獻獎的肯定。

在加護病房守護重症病人的醫師袁國慶，本身擔任外傷醫學會常務監事並具備ATLS高級外傷救命術指導員資格，為了提升全台灣外科醫師緊急外傷救護量能，袁國慶特別與台灣外傷醫學會合作，於今年5月在大千綜合醫院辦理苗栗縣首場「高級外傷救命術(ATLS)訓練課程」，讓32位來自台灣北、中、南各醫院的醫師能學習最新版的ATLS課程，大幅提升醫師們對於緊急傷患的醫療救護能力，獲頒最佳教學貢獻獎實至名歸。

要避免疾病找上身，預防保健也相當重要，身為醫療副院長暨婦產科醫師的林敬旺，積極推動子宮頸抹片檢查及乳房攝影檢查不遺餘力，今年上半年已協助超過700位婦女進行篩檢，其努力積極的精神獲得最佳預防保健獎。另外，婦產科主任周志恒、兒科主任張濤澤在面對孕產婦及孩童時，總是以耐心、親切的態度給予最適切的醫療照護，受到最多民眾的讚美與肯定，因此獲得最佳醫療人氣獎。同樣是婦產科醫師且為生殖中心主任劉榮啟，對於婦科疾病有深入的研究與醫療經驗，今年更於荷蘭舉辦的第48屆國際婦科泌尿協會中進行論文發表，因此獲頒最佳研究發展獎。

獲得最佳新人獎及最佳研究發表獎的心臟內科羅健賢醫師，不僅在國外期刊發表多篇文章，並至國外進行口頭論文發表，還在今年拿到中山醫學大學醫學博士學位，且獲頒中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員。此外，他更創下苗栗縣首例植入無導線心律調節器的案例，並幫助多位洗腎病友以無痛的方式處理洗腎瘻管的問題，大幅解決腎友們的困擾。

大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，為補足苗栗醫療缺口、加強醫療資源完整性，大千聘請多位醫學中心等級的主治醫師到院服務，每位醫師都以專業醫療及關懷的心照護病人，並發揮專長貢獻於醫療發展上，期望透過醫療團隊的持續努力，可以為苗栗鄉親的健康盡一份心力。