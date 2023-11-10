天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，今年雙11剛好落在週末，一般消費者會傾向從事戶外活動，對電商銷售會產生一定程度的衝擊，然今晚八點即將開賣的年度最大檔期買氣，仍覺得可以樂觀期待。

淘寶天貓台灣站雙11開跑迄今，透過「淘寶PLUS」全新包郵服務、官方直郵免費升級尊榮服務等舉措，自10月31日正式開賣以來，截至11月9日，淘寶天貓台灣站買氣節節高升，在全新跨境服務「淘寶PLUS」助攻下，銷售金額相較去年雙11同期更是達到雙位數增長。

淘寶統計，本次雙11期間天貓台灣站新用戶增長近四成。許多「首淘族」更是受益於淘寶今年接入的Apple Pay、中信帳戶綁定付款等金流服務，兩種支付方式佔新會員支付筆數近三成，顯見淘寶不僅品項全面、折扣超殺，整體下單體驗亦更接近本地用戶，讓更多人更愛逛淘寶。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟分享。在電商黃金公式流量與轉換率的雙拉動下，也顯示了買『跨境和買本地一樣簡單』的購物體驗受到台灣消費者的肯定，因此帶動轉換率大幅提升。

今年雙11淘寶活動期間台灣消費者熱購爆品包含露營用品、旅行好物和滑雪用品等美拉德風格品項銷量均達雙位數成長。其中，行李箱銷量翻倍，成為新興爆品。此外淘寶上豐富多元的家具家居用品，在年底裝修換新需求來臨前亦帶動買氣提升，電動升降桌、沙發床以及公仔收納櫃和居家布藝，也深受台灣用戶喜愛；而多款秋冬服飾潮裝如美拉德風格的卡其、駝色、褐色或焦糖色的風衣外套、皮衣與褲裝等服飾更是熱銷不敗品項。

本次淘寶雙11的最高峰，1111「雙11狂歡日」將自10日20：00起正式開跑，淘寶再度祭出超殺優惠，除玩法簡單的天貓每滿人民幣300元減50元、淘寶每滿200元減30元外，每天00、12、20時的期間限定超殺折扣碼，Visa、Mastercard 、JCB與中國信託、玉山銀行更注資加碼，包括：Visa一折優惠、玉山銀行Visa卡滿新台幣301元立減300元等信用卡專屬優惠。