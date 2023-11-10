Mercury Research 2023年第3季x86處理器市佔率。圖／AMD提供

市場研究機構Mercury Research指出，2023年第3季AMD在第4代EPYC和Ryzen 7000系列處理器的強勢推動下，於伺服器、桌上型電腦和筆記型電腦的市占率顯著增長。

相較去年同期，AMD在伺服器市占率（unit share）增長5.8百分點，達23.3％，桌上型電腦市占率增長5.3百分點達19.2％，筆記型電腦市占率則增長3.8百分點達19.5％。營收占有率（revenue share）亦同步成長。

相較第二季，在市場對第3代和第4代EPYC處理器家族的穩定需求下，AMD在伺服器市占率增長4.7百分點。正如AMD第3季財務報告指出，第4代EPYC CPU的營收較上一季增長超過5成，占伺服器處理器營收和單位出貨量的絕大部分。超大規模企業持續為內部工作負載需求，擴大EPYC處理器的部署。

在筆電市場亦有所斬獲，目前市場上有超過50款搭載Ryzen AI的筆記型電腦。此外，隨著PC市場的庫存量恢復正常和需求回歸季節性模式，搭載領先業界的Ryzen AI晶片加速器的Ryzen 7000系列處理器銷售量將顯著增長。