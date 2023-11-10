晶華國際酒店（2707）受惠餐飲強力復甦、節慶帶動餐飲與旅遊訂房商機，以及集團自辦線上旅展集客三大利多助攻下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績皆向上攀升，10月營收5.41億元，較去年同期成長8.31％，較2019年同期成長5.39％。累計1至10月的合併總營收為55.09億元，較去年同期成長24.15％，較2019年同期成長2.97％。若排除達美樂及Regent營收，則10月份合併總營收比2019年同期成長15.15％，1至10月份合併總營收比2019年同期成長17.27％，無論是10月單月、亦或是1至10月的累計營收數字，都再度突破歷史天花板、連續10個月創下同期新高紀錄。

展望後市，晶華國際酒店集團在11月初落幕的台北國際旅展亦創下銷售佳績，總業績超過一億三千萬元。因應許多企業福委反應仍有尾牙春酒等活動的大宗採購需求，部分商品延長販售至11月12日，預計總營收可再推升一成以上、期望突破1.5億元大關。而11月與12月正值聖誕跨年假期、加上各大企業復辦尾牙與年前婚宴旺季，熱絡的消費需求對於餐飲、宴會、或是住房業績都將有所挹注，成為推動集團第四季業績上揚的強勁動能。而即將到來的農曆年前春酒、年菜外賣、以及圍爐宴和農曆新年假期等商機，預計也將持續升高營運動能至明年第一季。

延續中秋與國慶連假的消費熱潮，10月份晶華旗下各餐廳業績開出長紅，無論是服務頂級商務酬酢的晶華軒、Robin's、三燔本家，或是適合親友歡聚的栢麗廳、泰市場等自助餐廳皆一位難求。住宿部分，台北晶華酒店受惠於國際商務客回流以及僑胞外賓國慶團入住，太魯閣晶英、台南晶英酒店與全台捷絲旅都應景推出國慶連假住宿專案，吸引家庭親子客層青睞，各館單月份平均住房率皆高達八成以上，每房產值也居當地市場之冠。