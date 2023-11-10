關務署進一步表示，本修正草案業經立法院第10屆第8會期第7次會議三讀通過，俟總統公布並經締約雙方通知完成必要內部法律程序之30日後生效。

文創法投資抵減 影視音開發、產製、流通全納入適用
立院公報處員工疑受職場霸凌 直衝會議室下跪陳情
台大國際政經學院爭議多遭擱置 教育部長回應了
#立法院 #三讀通過 #海關進口稅則 #稅則 #關務署