關務署進一步表示，本修正草案業經立法院第10屆第8會期第7次會議三讀通過，俟總統公布並經締約雙方通知完成必要內部法律程序之30日後生效。
立法院三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案
財政部關務署表示，立法院10日三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正草案，主要是為履行我國與史瓦帝尼經濟合作協定之關稅減讓承諾。本次修正調降原產自史瓦帝尼之堅果、乾果實、蔗糖糖蜜、釀造飲品、乾洋蔥、蔬果汁及紡織成衣等46項貨品第2欄關稅稅率至免稅 。
財政部關務署表示，立法院10日三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正草案，主要是為履行我國與史瓦帝尼經濟合作協定之關稅減讓承諾。本次修正調降原產自史瓦帝尼之堅果、乾果實、蔗糖糖蜜、釀造飲品、乾洋蔥、蔬果汁及紡織成衣等46項貨品第2欄關稅稅率至免稅 。
關務署進一步表示，本修正草案業經立法院第10屆第8會期第7次會議三讀通過，俟總統公布並經締約雙方通知完成必要內部法律程序之30日後生效。
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