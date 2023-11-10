在臉書引起風潮之前，無名小站是不少人使用的網站，還有不少正妹、帥哥因此爆紅。近日就有網友想找復古音樂，好奇問「以前大家在無名小站都放些什麼音樂」，結果引起許多人的回憶及討論。

一名女網友昨（9）日在臉書「爆廢公社二館」表示，最近的音樂有點聽膩了，想找一些8年級音樂來聽，好奇問「以前大家在無名小站都放些什麼音樂，或是那時候都紅什麼音樂？我還記得，以前放了什麼音樂會打死都不跟人家講歌名，還會上鎖。我先，《Bleeding Love》，好像從帥T華華那邊聽來的」。

久違的無名小站話題瞬間引起網友討論，分享「如果年紀有到，肯定會放終極系列的《夠愛》」、「艾薇兒的歌蠻多的，連背景都會改」、「不是什麼鋼琴演奏版嗎哈哈」、「史密斯飛船」、「我都放梁靜茹的歌」、「藍又時的《孤單心事》」、「《普通朋友》，陶喆的」、「怎麼沒人說F.I.R.的」、「下雨天」、「一定要宇多田光吧」、「我大56不能亡」、「卡農不是必備嗎？」

不少人更開始求歌曲名，說「只記得部分歌詞但查不到，愛情像斷了線的風箏」、「超級想找一首女生唱的英文歌，唯一線索就是只記得歌詞有唱到什麼什麼kiss me，不知道有沒有大神能幫我靈魂猜歌」’「有一首什麼，lalalalalalalala bye~不知道歌名」。

其他人也說「這樓好可怕，都是回憶」、「那時候無名小站放音樂還被警察抓…違反著作權法…還去開庭，傻眼」、「曾經還流行每一張照片都不一樣的音樂，那時候天天作業寫完就在搞語法」、「網誌會上鎖只給喜歡的人看，還有打開無名第一件事先看誰來我家」。