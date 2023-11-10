南投露營嘉年華活動將在11月25日舉行，縣府歡迎大家一起到南投來露營。曾雪蒨攝

南投縣政府將在11月25日舉行「Just Camp It」南投露營嘉年華活動，10日活動前記者會上擺設的各式露營道具吸引許多民眾前往參觀。曾雪蒨攝

瘋露營正是時候！為推廣低碳旅遊，南投縣政府將在11月25日於國姓鄉「橋聳雲天綠雕園區」，舉行「Just Camp It」南投露營嘉年華活動，縣府10日舉行活動前記者會，邀請全國露營愛好者一起到南投，賞景、吃美食、玩生態。

縣府表示，這場露營嘉年華主題日活動，集結知識教育和產業推廣，不僅有知名露營Youtuber「Campfire營火部落」進行無痕露營主題講座，還有客家DIY體驗、露營品牌展售、毛小孩市集、超大卡司音樂會，晚會邀請知名樂團-「旺福」帶來精彩節目，儀式更使用環保營火，希望傳遞無痕永續的旅遊概念。

副縣長王瑞德指出，從童軍活動發展出的露營，是時下國人最喜愛的休閒方式之一，根據中華民國露營協會統計，國內露營人口已突破200萬人，以南投縣來說，境內就列管露營場將近400家，數量位居全台22縣市之冠，每逢假日一位難求，造就了每到假日人山人海的盛況。

王瑞德說，南投山高水長，位在台灣中央，高山美景生態豐富，是最適合親近大自然的地方，國姓鄉多高山，交通便利，所以特別在國姓鄉橋聳雲天綠雕園區舉辦露營嘉年華活動，也在仁愛鄉、竹山鎮、埔里鎮、國姓鄉、信義鄉辦理多場「露營場申請輔導作業工作坊」，加強輔導業者進行營地的合法化，讓南投觀光旅遊更多元豐富也更安全。

觀光處也特別介紹縣府針對露營嘉年華活動推出的限定露營禮包「南投露露包」，民眾只要在11月17至19日、24至26日活動期間，在南投縣內露營場露營，並上網登錄，就可獲得限量「露露包」，內有露營器具與南投各鄉鎮特色伴手禮，歡迎全國露營愛好者，今年秋天一起到好山好水好好吃的南投感受露營樂！