桃園市新興國際中小學辦理年度校慶暨運動會，內容融合健康促進、嘉年華會與國際教育，學生以世界各國為發想，共有世界32「國」代表出席同賀，場面熱鬧繽紛。（校方提供）

桃園市新興國際中小學辦理年度校慶暨運動會，內容融合健康促進、嘉年華會與國際教育，學生以世界各國為發想，共有世界32「國」代表出席同賀，場面熱鬧繽紛，宛如是小型聯合國活動。

新興國際中小學每年10月起開始辦理國際教育系列活動，包括配合萬聖節、聖誕節、復活節舉辦各種應景活動，另外還辦理西餐禮儀教學與享用西餐，還有新春過年發放外幣壓歲錢，整個學期全校都沉浸在異國文化與國際氛圍中，而其中的最高潮就是11月運動會多國文化創意進場系列活動。

首先國小3至6年級、國中7至8年級，合計32個班，各班先抽取代表的國家，包括歐洲、美洲、亞洲、澳洲、非洲與大洋洲等地的國家共32國。各班先用海報加上其他具代表性的道具布置在教室玻璃窗上，以學生的視野介紹並呈現各國的地理、歷史、經濟、藝術、運動、建築、風土民情、飲食文化與特色等。

運動會每班更以抽到的國家發想，融入該國的服裝、語言、音樂、舞蹈及國家特色等，精心打扮，並製作道具，以完全擬真的樣貌，進行多國文化創意進場，現場各國旗幟飄揚，各「國」代表齊聚，氣氛熱烈，師生與家長嗨到最高點！

新興高中總校長魏宏恩表示，新興國際中小學注重國際教育與世界公民養成，共聘有10位外師，在國中、小開設多元與社團才藝課程，透過各種課程設計與活動規畫，以STEAM為教育核心素養，引進國外science教材，以小班教學的方式，幫助學生快樂、有趣、有效的學習英語與科學知識，讓中小學生自然輕鬆的暸解國際社會、發展國際態度，以培養具國際素養、全球競合力與全球責任感的國際化人才。

副總校長兼中小學校長林繼生說，學校重視國際教育，透過平日外師教學及結合節慶與生活的各種體驗，讓學生近距離接觸國際人士與國際文化，提早在學生心中埋下探索世界的種子，讓學生生根本土，鍊結世界。而學校運動會除了健康促進的目的之外，更把一般學校的運動進場提升為歡樂嘉年華，尤其融入國際教育，不但熱鬧、有趣更有教育意義。