國民黨立委王鴻薇揭露，合庫投信董事長林柏裕及行銷長林士穎涉嫌接收「合庫投信6年到期新興市場債券基金」海外投資顧問廠商，紐約梅隆銀行子公司Insight全額支出招待到日本4天3夜，回來不到10天就簽約，嚴重違反公司治理，金管會接到檢舉竟毫無作為。針對合庫4點回應，強調一切合規合法，王鴻薇今(10日)繼續發文質疑，中間是否有對價關係，還秀出合庫投信嚇到不敢給她資料的圖，直呼對比聲明稿真是諷刺。

王鴻薇今在臉書發文指出，合庫投信竟然欺上瞞下繼續說謊，公然指稱接受招待是海外顧問公司提供教育訓練，「我請金管會跟合庫投信出示你們與insight（紐約梅隆銀行子公司）契約，有沒有提供教育訓練？以及這10年內你們跟該公司簽約12案辦過幾次教育訓練？正好，我有掌握吹哨者給我合庫投信海外顧問簽約！」

她強調，提供教育訓練的顧問有：Ostrum, Natixis. Picket, BNP，就是不含Mellon or Insight。「合庫投信說謊，你金管會照單全收真是失職！」

「合庫投信即使想指稱，行銷長林士穎是員工訓練，但合庫投信要不要對社會說明一下？」王鴻薇質疑，海外顧問廠商帶簽約廠商董事長去東京教育訓練嗎？董事長去接受海外顧問的什麼教育訓練？要不要請本人出來發表學習心得？真的是為了掩飾什麼都可以扯！

王鴻薇指出，合庫投信董事長林柏裕與行銷長林士穎回國後不到10天，108年12月9日「合庫投信6年到期新興市場債券基金」就跟Insight（紐約梅隆銀行子公司）簽約，這中間是否有對價關係，今天不管是合庫投信、金管會根本就沒有給予解釋，「合庫身為公股銀行子公司，如果金管會不重啟調查，我會將事證持續提供給相關單位！」她還提到，「附圖是合庫投信嚇到不敢給我資料，對比他們昨天的聲明稿，真是諷刺！」