長榮鋼鐵(2211)公布第3季財報，受惠於先前部分已接單執行吊裝的工程毛利高且轉投資公司穩定挹注獲利，第3季財報稅後淨利達到10.90億元，年增66％，EPS為2.20元，累計前3季合併營收為91.20億元，全年營收百億勝券在握，歸屬於母公司稅後盈餘達32.68億元，年增56％，EPS為7.83元，全年亦有挑戰10元實力。

鋼鐵業者指出，受全球景氣影響，鋼構工程普遍都有遞延情況，且目前難以預測遞延時程，即便如此，整體鋼構市場量能仍維持穩定需求，長榮鋼的鋼構業務受惠於上半年部分吊裝工程毛利高及環保事業獲 利貢獻佳，再加上長榮海運配發高額現金股利挹注業外收益，獲利表現格外亮眼，也是市場公認的高殖利率股。

除鋼構本業，長榮鋼轉投資事業亦是亮點，目前持有欣榮企業、水美工程及榮鼎綠 能分別為68.46％，48.13％，50.06％，其中欣榮執行與桃園市政府環保局簽訂10＋5年的桃園市家戶垃圾委託處理專業服務契約，提供相對穩定獲利。

水美工程的焚化爐新產線預計去年完成現場施工，2024年完成試燒 計劃，未來提高處理量能並提升整體競爭能力。而長榮鋼旗下榮鼎綠能生質能中心是國內第一座生質能中心， 以生／熟廚餘厭氧發酵後的沼氣產生再生能源，已開始發電並售電。