被譽為「香江大美人」的港星關之琳，即使已年過6旬仍風采依舊，凍齡美貌令人稱羨，近日她替雜誌拍攝封面和內頁寫真，換上多套造型展現完全體態，讓網友都驚呼連連。

關之琳近日擔任時尚雜誌11月封面人物，只見她換上多套造型，有穿著毛大衣辣露白皙肌膚和美腿，還有穿著貼身禮服，深V和側腰挖洞，雪乳美背一覽無遺，完美曲線全都露，絲毫看不出已經61歲，狀態好到令人稱羨。

「很多年不見，關之琳一樣很有魅力」、「絕色傾城關大美人」、「沒有歲月的痕跡」、「關之琳是真正的美人」。而雜誌官方微博也以「她，是香港電影黃金年代中當之無愧的香江美人，時至今日她的一顰一笑仍會被人討論。她對美的追求從不止乎於容貌，更是對生活、藝術之美的飽覽」形容。

關之琳是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，從小美到大，擁有水靈大眼睛和亮眼美貌，出道後就爆紅，是活躍90年代女神之一，即使已淡出影壇多年，一舉一動仍受到外界高度關注，雖然已經年過60，仍保有出眾氣質，每次出現總能驚艷眾人，令人稱羨不已。