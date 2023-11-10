蕭亞軒10日晚間於「天貓雙11驚喜夜」登台演出。（華納音樂提供）

蕭亞軒10日晚間於「天貓雙11驚喜夜」登台演出。（華納音樂提供）

蕭亞軒10日晚間於「天貓雙11驚喜夜」登台演出。（華納音樂提供）

蕭亞軒（Elva）今（10日）晚登場「天貓雙11驚喜夜」，這也是她時隔6年首次重新回到舞台上表演。Elva日前發行新歌〈愛沒有錯〉廣受好評，YouTube音樂發燒影片排行直衝第二名，海內外粉絲紛紛許願希望可以看到Elva的回歸舞台，連經紀人也收到雪片般來自各地節目的邀約，但礙於考量Elva在9月中旬才完成第三次腳傷的手術，還是婉拒了各方邀約。

直到11月1日蕭亞軒登上大陸「AI的軒言」虛擬初舞台，以虛擬身份演唱了4首歌，更讓大家期待蕭亞軒的真人回歸舞台，也因為這樣，主辦單位一而再再而三展現誠意的邀約，不斷詢問經紀公司蕭亞軒的表演意願，幾經考量，Elva也覺得剛推出新單曲成績這麼好，卻因受傷無法親自參加宣傳活動，感到非常可惜，加上節目組相當有誠意，體諒她的腳傷、不介意以藝人最舒服的狀態下演唱歌曲，並讓Elva在「天貓雙11驚喜夜」演唱新歌，於是Elva在節目組的安排下，決定演唱3首經典歌曲，包括〈下一次戀愛〉、〈因為你〉及〈最熟悉的陌生人〉。

蕭亞軒睽違6年再度表演，心情緊張又興奮，面對最受注目的晚會又是一個這麼大的平台，光在彩排時Elva一唱到〈最熟悉的陌生人〉前幾句歌詞就哽咽中斷，原來是連台下的工作人員和節目整個龐大的團隊都忍不住大合唱，讓她相當感動。Elva說：「本來〈最熟悉的陌生人〉我是已經想好要留到演唱會再唱，這段時間都沒有想要演唱這首歌曲，畢竟這首歌很有意義是我第一張專輯的第一波主打歌，但節目組希望能演唱一首大家都能朗朗上口大合唱的歌曲，於是他們開了這個歌單，我也接受了，很期待今天晚上。」