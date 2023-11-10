單親媽蔡越妙（中）組編織志工隊傳愛送暖，獲新北好人好事代表，由協會理事長何碧英（右）及新北市府副秘書長龔雅雯（左）共同頒獎。（新北市社會局提供／劉瑋晴新北傳真）

為感謝在新北市默默付出、熱心公益的市民朋友，新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會於10日在市府舉辦「2023年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」。由新北市副秘書長龔雅雯出席頒獎，感謝25位得獎代表的長期付出與貢獻，讓新北市變得更美好。

龔雅雯表示，新北市致力打造世界一流的宜居城市，同時兼顧社會關懷與教育文化，積極推動善循環，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦，收到來自各界善心人士的捐款，無論是寒冬送暖、防疫工作、月經平權及弱勢租屋輔導計畫等公益活動，都受到民眾大力支持，讓社會每個角落都充滿溫暖的力量。在此也要特別表揚25位新北市好人好事代表，他們無私的奉獻堪為市民表率，並期勉大家能夠盡己所能關心社會，讓新北市越來越好。

25位好人好事代表中，蔡越妙是三重社福中心志願服務隊執行秘書，50歲時先生就過世，一肩扛起家庭經濟重擔，工作之餘便帶著兩位兒子共同加入志工行列，關懷高風險家庭。於1997年擔任新北市書香文化推廣協會理事，促成婦女保護專線設立，讓受暴婦女可以即時獲得援助。蔡越妙也發揮編織專長，教導志工編織保暖衣物，一針一線傳愛給老人和身障者。

陳明鎮原是新莊地藏庵大眾服務的志工，16年前發現有位鐵工單親爸爸，因發生意外致無法工作，帶著幼童生活受困，他除聯繫訪視致贈一萬元慰助金外，也促使他和志同道合朋友一起成立大眾慈善會，針對孤苦無依有急難需求者，每案給予8千元慰助，迄今助人無數。

林寶治於2014年檢查發現罹患乳癌，開刀化療長達兩年，所幸獲得控制，生病啟發她感恩回饋，於2018年創立新北市愛三心關懷協會，長期關懷醫院癌症病患，以自身的例子鼓勵病友以正向積極的心態面對生活。此外身為理事長的她帶領協會會員共同積極投入捐贈愛心布帽、襪子、義剪及急難救助等公益活動，受益近千人，協會也曾榮獲2022年新北市領航金獎殊榮。

呂建德曾任職於通律法律事務所、遊戲橘子數位科技等知名公司，在民國2010年全家出遊回程途中發生重大車禍，家人卻奇蹟式的毫髮無損。自此他毅然離開職場，轉從事教牧及社區照顧懷據點，以回饋神的恩典，成立社團法人台灣新希望社區關懷協會，全心投入社區銀髮長者關懷服務。