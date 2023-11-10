全國第一條輕軌系統高雄輕軌即將成圓，將創下我國鐵道運輸歷史新頁。為讓旅客們更加認識輕軌系統成圓的營運新措施服務，高雄市政府捷運工程局、高雄捷運公司攜手舉辦慶祝輕軌成圓主題系列活動，宣揚高雄輕軌運輸的便利與特色。

高雄輕軌宣傳大使成軍，首站前進左營區新上國小。（圖片來源：高雄捷運公司提供）

為推廣輕軌搭乘觀念往下扎根，特地規劃「輕軌柑安餒～宣傳大使團前進校園活動」，將走訪輕軌沿線國小，跟學子們分享輕軌相關資訊及搭乘規定，大使團9日成軍出發，首站由親善大使蜜柑站長人偶領軍，造訪鄰近輕軌沿線的左營區新上國小。

輕軌宣傳大使團前進校園活動主要分享輕軌相關生活資訊，與學子互動內容包含輕軌科普小學堂宣導刷乘須知、乘車禮節、輕軌資訊等。活動過程中還特別安排Q&A有獎徵答及與蜜柑站長人偶互動，讓學子們更加認識輕軌、乘車禮節及營運服務，從中鼓勵小朋友們踴躍搭乘輕軌通學、出遊或從事相關日常活動，在享受便捷交通服務之餘，落實低碳生活概念。

首場前進校園活動與新上國小同學們相見歡，課堂間除大使團分享輕軌資訊及搭乘規定外，高雄捷運蜜柑站長也特地出勤賣萌，在現場的知識聲及歡笑聲下，首場輕軌宣傳大使團前進校園活動圓滿結束，捷運局與高捷公司也感謝左營區新上國小師生們的大力支持與協助。之後將繼續舉辦前進輕軌沿線國小校園宣導活動，也歡迎高雄市各級國小，主動向高捷公司報名，輕軌柑安餒～宣傳大使團就會到校與小朋友寓教於樂，讓搭乘大眾交通運具的低碳綠色環保生活向下扎根，培養更多的輕軌小達人。