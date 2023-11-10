螺絲大廠春雨(2012)今年前三季每股稅後淨利0.45元，董事長陳其泰表示，目前國際市場景氣仍然嚴峻，加上整體市場還在調節庫存，因此該公司目前接單能見度僅到達明年第一季，期待螺絲景氣儘快好轉。

春雨目前接單雖到明年第一季，但看好明年下半年螺絲市場景氣。（圖片來源：春雨提供）

對於螺絲景氣接單遞延，陳其泰分析，主要是中國大陸房地產市場景氣嚴重衰退，與俄烏戰爭推升歐洲市場能源成本高漲，影響買氣，導致市場庫存偏高，加上最近爆發的以哈戰爭，也有推波助瀾的負面效應，另市場信心不足，造成觀望氣氛濃厚，都是影響市場景氣走下坡的重要原因。

至於螺絲市場何時才能好轉，陳其泰認為，目前市場都還在調節庫存當中，預期明年第二季隨著庫存水位的降低，才可能逐漸好轉，但若要完全恢復正常，恐要等到明年下半年了。

螺絲、線材大廠春雨剛公布前前3季業績，累計合併營收62.38億元，較去年同期減少26.4％；營業利益3.39億元，較去年同期減少51.7％；歸屬母公司的稅後淨利1.26億元，較去年減少70.9％，每股稅後淨利為0.45元。

台灣鋼鐵集團旗下春雨公司9日召開董事會，除通過第3季與前3季合併財務報表之外，也通過總經理追認案，新任總經理為張醒亞，自10月1日起生效，至於原任總經理周伯威，則調任台鋼公司擔任總經理，負責專案評估等事宜。

另外，春雨自結10月份合併營收7.09億元，較上月增加6.02％，較去年同期減少12.9％；累計前10月合併營收69.48億元，較去年同期減少25.24％。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，客戶除補庫存或下急單外，整體下單狀況仍為保守。不過，隨著客戶庫存逐漸去化及中國地區政策救市，釋出利多，亦有效讓鋼價止跌回穩，預期市況將有機會復甦。該公司在這不景氣時，將持續調整體質，優化生產線，開發新產品，以因應景氣復甦時客戶的需求。