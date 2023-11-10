她指出，10月的時候，再生能源瞬間發電量達到800萬瓩，亦即每4度電就有1度是綠電；供電穩定升級，企業就能穩健發展。至於企業離岸風電購買上有需要幫忙之處，相信行政院也會協助。

蔡英文強調，把企業照顧好，就是穩住台灣經濟；滿足企業需求，就能讓台灣經濟繼續成長。面臨國際淨零碳排趨勢，政府在今年4月，以「疫後特別條例」編列3年預算推動產業升級轉型，明年會有35億元預算補助業者採購相關減碳和智慧化設備，持續提升供水韌性並讓供電穩定升級。

她強調，政府會和業界攜手合作，整合台灣的製造和科技實力，發展穩健的供應鏈，帶動區域和全球的繁榮發展。

蔡英文表示，這幾年來面對疫情、極端氣候及地緣政治的挑戰，臺灣都展現極大的韌性，在變動的局勢中保持穩健、持續發展。在大家團結打拚下，臺灣這幾年的平均經濟成長率依然能高於全球平均值，站穩四小龍之首，今年GDP也預估會達到23兆元。

蔡英文表示，要掌握先機，首先面臨到的就是國際淨零碳排的趨勢，產業一定要朝低碳化、智慧化轉型來因應。政府也在今年4月，以「疫後特別條例」編列3年預算，要推動產業升級轉型的各項措施。

像是因應國際大廠對供應鏈在RE100的承諾及「歐盟碳邊境調整機制」（CBAM），企業必須要有碳管理的能力；在碳盤查部分，除了企業本身，上下游業者也都要落實，才有辦法計算碳足跡。這些部分，經濟部會和專家學者一起來協助業者因應。我們也鼓勵「以大帶小」，讓中心工廠帶著供應鏈一起來落實減碳和智慧化升級。政府明年則會有35億元預算來補助採購相關的機器設備。