麋先生日前推出新專輯《都是浪漫害的》。（Hit Fm聯播網提供）

金曲樂團麋先生推出新專輯《都是浪漫害的》，日前做客魏如萱的節目《OH夜DJ》，聖皓突發奇想用紙巾摺成紙玫瑰撩魏如萱，讓她又驚又喜；為了即將到來的雙11光棍節，麋先生也貼心在通告忙碌之間準備「永生玫瑰花」獻給幸運歌迷，團員直呼：「麋先生的歌就像永生花，無時無刻陪伴大家，讓大家再也不『天生寂寞』。」

一上節目，聖皓就拿出紙巾摺的玫瑰送給魏如萱，笑說：「前一次來當娃娃嘉賓時，娃娃很喜歡我戴的墨鏡，直接送給她，這一次帶著《都是浪漫害的》來，特別送上紙玫瑰。」整場訪問魏如萱都邊把玩玫瑰邊訪問，讓小B笑問魏如萱平常是否會流手汗，因為手汗可能會讓紙玫瑰消失，想不到魏如萱直接伸手要團員摸看看，讓團員差點招架不住。

麋先生成軍11年，雙11光棍節即將來臨前，上《蝦皮娛樂線》直播節目時精心準備「永生玫瑰花」，浪漫送給粉絲愛的禮物，並加碼連唱〈壞蛋〉、〈笨蛋〉等9首不插電版本的歌。主持人瑪麗與張立東也在麋先生面前「從實招來」，覺得他們歌曲太難駕馭，瑪麗透露：「我在今年底會舉辦演唱會，原本有多首麋先生的歌曲在歌單中，但反覆思量後發現太難，所以決定全數刪除。」麋先生一聽隨即現場即興邀請瑪麗合唱〈廢廢〉，現場頓時嗨翻。