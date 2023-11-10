台積電10月營收達新台幣2432.03億元，創新高。法人指出，台積電最大客戶蘋果（Apple）訂單挹注，是推升台積電10月營收創高的最大動力。

台積電自結10月營收2432.03億元，較9月增加34.8%，較去年同期增加15.7%，並超越去年11月創下的2227.06億元最高紀錄；累計前10月營收1兆7794億元，較去年同期減少3.7%。

新光投信董事長劉坤錫表示，聯發科（2454）與高通（Qualcomm）近期分別推出天璣9300及Snapdragon 8 Gen 3旗艦手機平台，皆採用台積電4奈米製程，且搭載新平台的智慧手機都將於年底前上市，有助於台積電營運表現。

劉坤錫說，蘋果為台積電最大客戶，包括iPhone 15 Pro的A17 Pro處理器，以及MacBook Pro和iMac的M3系列晶片，都採用台積電3奈米製程打造，是推升台積電10月營收創高的最大動能。

劉坤錫表示，無法以10月營收表現就斷定台積電營運表現是否優於預期，仍須視後續11月及12月實際營收表現而定。

他說，台積電近期股價在半年線554元附近震盪，10月營收創高或許有機會激勵股價表現，只是激勵效果如何，仍須觀察國際股市情況。