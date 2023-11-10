主計總處今（10）日發布薪資統計，受景氣疲弱及物價上漲影響，今年1～9月實質總薪資年減0.78％，為近七年同期首度負成長，惟製造業加班工時年變動已呈連續三個月正成長，有緩步復甦跡象，惟其中有低基期因素，未來是否持續復甦，仍待觀察。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年前九個月總薪資年增率1.57％，但同期間物價漲幅達2.36％，經物價平減後的實質總薪資年減0.78％，為近七年同期首度負成長，景氣趨緩影響績效獎金發放，物價漲幅仍高，是導致負成長的兩個原因。

全球終端需求疲弱影響我國出口、生產，是否也影響勞動市場？陳惠欣表示，製造業受僱人數較去年同月仍減少4.9萬人，顯示景氣疲弱對勞動市場的影響還在，不過，由於製造業加班工時年變動已連續三個月轉正，顯示製造業勞動市場有緩步復甦跡象，惟其中有低基期的因素，因此，未來是否會持續復甦，仍待觀察。