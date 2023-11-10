桃園市觀音區1間廢棄物處理廠串連共8間廢棄物清除處理機構及國際化工公司，將熔煉爐充當焚化爐燒掉大量廢液，產生含有戴奧辛集塵灰還做成水泥磚，獲利上億元，吳姓負責人等25人遭桃園地檢署依違反《廢棄物清理法》起訴。

桃園地檢署調查，觀音1間廢棄物處理場吳姓負責人因為時空背景改變，處理廢棄物不像以往獲利頗豐，因此開始收受廢液，並和其他廢棄物清理場、國際化工公司勾結。製作假聯單不實申報、虛開已妥善處理文件。實際上這些廢液都送到該處理場，並以熔煉爐燒掉，藉由此方式省下正當處理費用。又因廢液數量太多，乾脆承租倉庫存放，但儲藏空間不佳，還漏液影響週邊。

此外焚燒過程產生含有戴奧辛的集塵灰，有部分還做成水泥磚，多達800立方米，並提供一般景觀工程使用。爐渣則去向不明。檢方統計共有675噸廢棄物經非法處理，獲利1億534萬餘元。

檢察官痛批，該工廠以合法掩護非法，上下游互相掩飾，沆瀣一氣，使有害廢棄物脫離管制，流竄全台，漠視法律至極，造成汙染難以估算。且桃園市有為數不少的廢棄物清除機構，此案極具指標性，向法院聲請沒收獲利，也求處重刑，這些公司也應該一起負擔回復原狀的責任。

桃園市環保局表示，該公司領有桃園市核發的甲級廢棄物處理許可證，但其違法處理廢液，從2021年1月1日至今年10月31日針對該公司共稽查41次、告發11次，裁處69萬2000元。檢方將其起訴後，依照《廢清法》廢止其處理許可證。