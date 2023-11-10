長庚大學參加「第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，獲得13座獎項，有3項第一。（校方提供）

長庚大學參加「第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，獲得13座獎項，有3項第一。（校方提供）

長庚大學參加「第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，獲得13座獎項，有3項第一，包含以智慧廁所、居家運動教練、智慧型感覺統合能力評量系統為題，獲得評審青睞。其中多項作品與AI有關，顯示AI無所不在。

抱走13座獎項，包含3項第一名佳績，是唯一獲獎達2位數的學校，成績斐然。這次參賽的學生團隊來自資訊工程學系、電機工程學系、人工智慧學系以及資訊管理學系，在師長的指導下，同學們發揮所學專業並結合創新創意發想，從實作中不斷發掘與解決問題，獲獎實至名歸。

今年長庚大學共有3組學生團隊奪得第一名。第一組冠軍團隊是人工智慧學系學生洪詩晴、盧于璇、吳冠諭、趙君熙組成，在資工系老師張哲維指導下，以「智慧廁所：AI偵測結合自動通報系統」為題，同時獲得「友達AIoT智慧場域與ESG應用卓越組」冠軍與「資訊應用組八」的佳作肯定。

第二組冠軍團隊是由資管系老師萬書言指導，資管系學生林靖恒、朱哲立、許馨方、李柏潁、林冠霆、游立越以有鑑於國人十大死因之中有八項和肥胖相關，以「Fitup - 你的居家健身教練」為題所開發的系統，可打破時間和地點限制、省下昂貴教練費用，同時掌握並調整個人健身進度的即時運動分析與回饋。在「資訊應用組一」脫穎而出，摘下第一名。

第三組是資工系學生楊登翔、吳家典、林靖詞、林灝暉所組的團隊，在資工系老師謝萬雲與早療所老師程欣儀指導下，以作品「智慧型感覺統合能力評量系統」在「資訊應用組五」摘冠。