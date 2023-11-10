藍白合瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取對比式「全民調」，以「侯柯配」或「柯侯配」，對比民進黨總統參選人賴清德與駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，前高雄市長韓國瑜、許多藍營小雞都力挺。國民黨回應，定調以德國式民調為底線，兼顧個人跟政黨整體團隊的合作。前國民黨立委孫大千則向黨中央提4點質疑，為甚麼不敢接受全民調？「究竟是中華民國的生存重要？還是國民黨的利益重要？國民黨真的不願意為中華民國犧牲嗎？」

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日在廣播節目中表示，前總統馬英九建議，國民黨總統參選人侯友宜與國民黨中央採用「侯柯配」或「柯侯配」，對比民進黨「賴蕭配」，來進行對比式的「全民調」。

民眾黨總統參選人柯文哲對馬的說法表示感謝，並承諾若侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」，讓在野領袖以全民意志為意志，以現代科學為方法，由全民見證整合過程，不負民意所託。

「國民黨的選擇：中華民國？或是自己？」孫大千在臉書發文向國民黨中央提出4點質疑，「一、我們的黨內初選，哪一次不是以全民調為主？二、此次決定徵召侯友宜，是否也是因為參考了全民調？三、既然許多民調顯示，侯友宜已經領先柯文哲，為什麼我們仍然遲遲不敢接受全民調？四、究竟是中華民國的生存重要？還是國民黨的利益重要？國民黨真的不願意為中華民國犧牲嗎？」