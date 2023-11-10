對於前少將、桃園市議員于北辰質疑陸配徐春鶯長在大陸，心會在台灣？國際政治專家賴岳謙指出，駐美代表蕭美琴也不是在台灣出生的，賴清德的孫子也不是在台灣出生的，蕭美琴一旦回台灣，于北辰一定要堅決站出來！

民眾黨傳可能將陸配徐春鶯列入不分區立委引發爭議，前少將、桃園市議員于北辰質疑徐春鶯長在大陸，心會在台灣？退輔會主委馮世寬8日被問到于北辰質疑陸配，大笑三聲稱「這種人物還要我來批評嗎？」

于北辰在政論節目上大吼，自己是榮民、退將，「徐春鶯她會不會背叛我不知道，但只要有千分之一、萬分之一我都不容許」！

侯漢廷在政論節目《大新聞大爆卦》表示，于北辰質疑陸配的心會不會在台灣，讓他想起2016年「洪素珠要老榮民滾回大陸」一樣，如今于北辰已經跟當年他自己討厭的洪素珠一模一樣，把台灣所有外省籍、非台灣出生長大的人，通通妖魔化。

國際政治專家賴岳謙指出，駐美代表蕭美琴也不是在台灣出生的，賴清德的孫子也不是在台灣出生的，最符合有千分之一、萬分之一的人。

賴岳謙呼籲，蕭美琴一旦回台灣，于北辰一定要堅決站出來說她最有可能是千分之一、萬分之一的人，因為蕭美琴不在台灣出生！