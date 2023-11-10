台南1名小鄭（化名）與小花（化名）是前男女朋友，小鄭因小花交新男友心有不甘，於是夥同友人誘騙出小花新男友，並將其毆打後押至汽車旅館，藉此要脅小花到汽車旅館，小花為救男友，因而遭小鄭強制性交；法院依強制性交罪，判小鄭有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，小鄭與小花曾為男女朋友關係，因小花交新男友，小鄭心有不甘，想跟現任攤牌，於2022年3月21日上午5時許，夥同友人至小花現任住所之地下停車場外，以電話謊稱其車輛遭擦撞，將他誘至該地下停車場。現任抵達地下停車場見小鄭與友人在場，雙方發生糾紛，現任因而遭2人打傷流鼻血，並被押至汽車旅館。

3人進房間後，小鄭即打電話告知小花現任在他手上，且遭他們毆打受傷流血，要求她前來汽車旅館，小花得知後隨即從高雄搭火車前往，小鄭再請友人開車至臺南火車站搭載小花。小花抵達後，要小鄭讓男友先走，條件再談，小鄭開口「要嘛就160萬元，要嘛就留下來」，並要求小花簽立160元萬元之本票，遭小花拒絕，小鄭又向小花說不可以跟現任繼續交往，小花為了讓現任離開現場即答應留在現場，小鄭遂指示友人開車載現任離開。

同日上午12時左右，小鄭要求小花釋出誠意，小花不得已自行把牛仔褲、T恤脫掉，小鄭竟基於強制性交之犯意，不顧小花喊不要，並哭泣、掙扎、抗拒，仍將小花拖至床上，並將小花之內衣褲硬扯脫掉，以強暴之方式對小花為強制性交之行為。

法院審酌，被告與甲女於案發時為前男女朋友關係，不知理性處理其與甲女3人間之感情糾葛，毫不尊重甲女之性自主決定權，為求滿足一己性慾，於藉故要求甲女至汽車旅館後，不顧甲女喊不要，並哭泣、掙扎、抗拒，仍以前開強暴之方式對甲女為強制性交行為，所為造成甲女身心重大傷害，實有不該應予責難，並兼衡被告否認犯行之犯後態度，難見悔意，且迄未與甲女達成和解或獲得甲女諒解，依強制性交罪，判小鄭有期徒刑3年6月。可上訴。

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