味全龍布里悍（左二）僅投3.2局失6分。（季志翔攝）

樂天桃猿威能帝。（季志翔攝）

（更新最後賽果）前4戰打完兩隊戰成平手，攸關「聽牌」的G5，樂天桃猿在威能帝8局飆13K、無失分好投帶領，加上朱育賢個人單場雙響炮，以11比0扳倒味全龍，在7戰4勝制的「台灣大賽」取得「聽牌」優勢，距離隊史第8冠只差1勝。

G5兩隊都推出洋投先發，龍隊推出布里悍，桃猿則由威能帝應戰，這也是今年總冠軍賽首次都由洋投先發，而先發打線上兩隊都有微調，林智勝回到板凳，由拿莫・伊漾先發，桃猿則是把朱育賢棒次往前調到第5棒。

開局兩位投手都讓對手3上3下，威能帝更是連飆3K。2局上，總冠軍賽前4戰打完打擊率高達5成38的朱育賢就開轟，不僅助隊先馳得點，也是桃猿在今年台灣大賽首轟，助隊取得1比0領先。

味全龍布里悍。（季志翔攝）

3局上桃猿攻勢再起，嚴宏鈞、林立安打，陳俊秀觸身球保送形成滿壘，梁家榮再補上適時安打一口氣打回2分，持續擴大領先優勢。

曾在G2先發繳出8局無失分的布里悍休息4天再登板，但表現卻不理想，從2局起都有掉分，4局在1出局後，林承飛、成晉安打攻佔一、三壘，嚴宏鈞短打帶有1分打點，陳晨威安打也把布里悍打退場，換上羅華韋後又被林立敲安，桃猿單局攻下3分。

5局上廖健富也敲出陽春炮持續擴大領先，7局上桃猿攻勢再起，1出局後廖健富安打，朱育賢敲出右外野2分炮，總冠軍賽單場雙響炮是史上第16次、第15人，林承飛二壘安打再下一城，桃猿單局又攻下3分。

先發投手威能帝在台灣大賽首戰就曾先發，但他僅投5局就用了98球，休息5天再次登板表現亮眼，首局就連飆3K破聯盟總冠軍賽首局記錄，前5局共投10次三振刷新總冠軍賽單場紀錄，最後熱投125球，繳出8局無失分優質先發，13K也追平總冠軍賽單場最多三振紀錄；前次單場13K是三商虎涂洪欽，當時在1990年10月25日12局投173球投出13次三振。