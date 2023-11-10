大家房屋企劃研究室總監郎美囡10日表示，以往買小房、住小房，是北部專利，然而，「南二都」因科技業南漂，產業帶動房市效果強，房價被資金潮及議題推升，以致買方總價考量下，能買的空間越來越限縮。

她說，根據實價資料，台南市及高雄市這2年來預售成交單價及格局佔比，「南二都」在2年前的平均預售成交單價，每坪都還在2字頭，今年已來到3字頭，房價有感成長。

格局佔比的部分，「南二都」成交主力都是2房及3房，台南市2房佔47.1％、3房佔44.5％，兩種房型就佔整體91.6％，4房佔比則從2年前的15.3％大幅下降至今年的5.9％，一房的佔比幾乎沒有變動，今年佔整體2.5％。

至於高雄市，2房佔56.4％，與台南市不同的是，高雄市3房佔比不算高、約26.1％，但一房佔比有12.6％、突破1成，整體而言，高雄市成交預售屋，正往更小的坪數擴增。

住商不動產台南安南加盟店店長張家豪指出，台南市過去成交主力是透天，但這幾年來，土地價格及建築成本都上漲，透天總價過高，一般自用買方難以負擔，且建商推案也逐漸以大樓型社區為主，新案價格連年上升，買方無力購買大坪數，購屋空間只能縮小，目前市場主流為2＋1房，適合一般小家庭或新婚族群，總價帶較低，空間上也較有彈性。

郎美囡表示，全台推案房型，除了豪宅物件，幾乎都集中於2房和3房，「南二都」也不例外，而影響推案主力坪數，除了土地及建築成本外，少子化及不婚的社會現象，導致家庭結構調整，三代同堂越來越少，小家庭、頂客族越來越多，無論新屋或中古，2到3房的銷售速度較快，未來轉售也容易有買方接手，因此成為房市主力。