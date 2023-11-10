免費票遭轉賣數千元，警逮4人依社會秩序維護法送辦。（翻攝畫面）

台北大巨蛋測試賽黃牛票喊價3000元，市長蔣萬安說出重話，要全民抵制惡劣行徑，北市刑警大隊在話音剛落，10日下午查獲25歲林男、32歲陳男、38歲周男及27歲吳男均涉嫌在「臉書」網站上售賣大巨蛋預備賽黃牛票，警詢後均依違反社會秩序維護法，函送管轄簡易庭裁定。

遠雄及棒協舉辦「HOME RUN臺北大巨蛋預備賽」1萬3000張，11月10日12時開放線上免費索票，隨即遭民眾索取一空，眾多球迷求票甚切，網路上隨即不肖人士高價兜售之情事，造成社會矚目。

北市刑警大隊積極與「拓元售票系統」聯繫配合，全面於網路上搜尋販賣票券行為。林男在「臉書」上販售，開價每張門票2500元賣出，陳男於「臉書」上販售，開價每張門票1000元賣出、周男「臉書」上販售每張門票1000元賣出，吳男於「臉書」上販售，開價每張門票5000元賣出，賺取不當差價牟利。

警方依違反社會秩序維護法第64條第2款：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」函送管轄簡易庭認定。北市政府警察局特此呼籲民眾，切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；也避免買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人。