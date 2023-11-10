因獲全球桌上型電腦銷量重量級客戶的肯定，偉訓日前分別拿下該重量級客戶高、中階電競系統機電競機箱的訂單，新訂單的效益可望在明年顯現，另雲端機櫃部分，來自歐洲和美國的機櫃訂單明年亦可望顯著成長，著眼於機櫃訂單的毛利相對較高，預期對偉訓的毛利率提升應有顯著貢獻。法人指出，偉訓機箱事業處在雙引擎的推動下，明年營收及毛利都有望挑戰雙位數成長。

此外，隨著Nvidia 40系列顯示卡越趨普及，以及ATX 3.0新規格上路，換機浪潮持續發酵，再加上目前市場主流金牌機種從從原本高瓦數的1000／1200W，逐漸往750／850W靠攏，預期偉訓深耕多年的金牌全系列機種在今年第四季將持續放量，預估今年電源事業營業額可望較去年成長兩倍。

偉訓指出，由於偉訓在電競電源代工具備高知名度的地位並且電源訴求小尺寸、大瓦數與低噪音，因此成功的拿到台灣知名PC品牌電競電源的代工訂單，預期電競電源明年仍有雙位數成長的契機。

另在自有電競品牌部分，偉訓也有新的布局，偉訓指出，2024年將再推出Armor EVO S，導入新型整合多方位椅背腰靠設計、Armor EVO M，多向式Armrest 讓手遊電競玩家更能找到最舒適的手部支撐設計。此外，COUGAR也將推出MX600電競機箱，該機箱具備特殊風道讓40系列顯卡全速展現效能，同時，COUGAR 海景房機箱FV270，該機箱在折彎曲面造型的優勢與特殊散熱風道的優勢下被INTEL遴選為「2023年英特爾客戶端方案解決論壇」推薦機種，在COUGAR創新能力及消費者品牌認同度不斷增強的情況下，偉訓自有品牌COUGAR 2024年將有雙位數的營收成長。