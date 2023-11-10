已取得中華民國國籍的大陸配偶徐春鶯一度傳出納入民眾黨不分區立委名單，退伍少將、桃園市議員于北辰卻質疑徐春鶯長在大陸，心會在台灣？對此，台大教授苑舉正直言，于北辰罵到太多人，還罵到賴清德的孫子！

民眾黨不分區立委名單曾經一度傳出納入台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯。退伍少將、桃園市議員于北辰日前在親綠媒體質疑徐春鶯，長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣？

對此，台大教授苑舉正8日在《新聞大白話》直言，于北辰此言不合邏輯、胡說八道，並且罵到太多人，還罵到賴清德的孫子！

根據《TVBS》日前報導，賴清德的大兒子賴廷與在美國讀書，並於2018年結婚、2020年在美國生下一子，賴清德11月1日受訪時透露，自己的3歲孫子已經回台灣。

退輔會主委馮世寬8日到立法院外交及國防委員會備詢，媒體詢問怎麼看這件事情？馮世寬得知是于北辰在質疑陸配後，立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」