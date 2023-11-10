藍白合陷入民調比例共識僵局，針對民眾黨堅持手機民調最科學，粉專「政客爽」質疑，在民眾黨8日公布的求真及趨勢民調中，國民黨總統參選人侯友宜原始數據領先近5％，但加權後反而變成民眾黨參選人柯文哲反超8％，強調為何計算政黨支持度，就是真實催票能力也要加入衡量。

「手機民調最科學？那為什麼去年台北市長選舉落差如此之大？」政客爽9日在臉書發文附圖提到，附圖這份是去年台北市長聯合報封關的民調，當時新聞特別強調手機民調「黃珊珊4成1支持率，超前蔣萬安14個百分點」，而民眾黨要求手機民調50％，真的準確嗎？

政客爽指出，而民眾黨8日公布的民調中，求真民調原始數據：侯友宜領先柯文哲4.73％，加權後：柯文哲反超侯友宜8.11％。趨勢民調原始數據：侯友宜領先柯文哲4.82％，加權後：柯文哲反超侯友宜8.34％。他質疑：領先5％變倒輸8％，這是什麼科學的計算方式？

「為什麼要計算政黨支持度？其中的原因就是，你真實的催票能力也要加入衡量！」政客爽直言，民眾黨的主戰派就是過去跟著黃珊珊打敗仗的同一批人，重新再來搞一次，要不要先去選里長證明一下自己？