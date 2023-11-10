Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）為現場多名守候粉絲送上親筆簽名，讓粉絲激動不已。（民眾提供）

Coldplay粉絲收到Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）簽名後，情緒激動直呼「太幸運！」。（任義宇攝）

英國搖滾團體Coldplay將在明天起到高雄世運主場館連唱2天，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）獨自搭乘環球快車私人專機，自東京於晚間6點10分抵達高雄小港國際機場，在離開機場上車之際，為現場守候粉絲，送上親筆簽名，讓粉絲尖叫直呼「太幸運！」

Coldplay其中3名團員包含吉他手強尼邦藍（Jonny Buckland）、貝斯手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）、鼓手威爾查恩（William Champion），於下午4點落地高雄小港國際機場，而主唱克里斯馬汀（Chris Martin）則自己搭乘一台專機，於晚間6點10分抵達。

克里斯馬汀準備上保母車離開機場前，突然上前找尋接機粉絲，除揮手致意外，還親切為現場多名粉絲在Coldplay周邊產品上，送上親筆簽名，讓粉絲大聲尖叫不敢置信，直呼「太幸運！」、「還好有來」，並會在明後天演唱會中，大聲為偶像天團應援。