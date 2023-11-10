大陸四川西昌衛星發射中心於9日晚間發射長征火箭，以「切西瓜式」通過台灣上空；國防部表示，國軍保持高度警戒，並採預應作為。前海軍艦長呂禮詩驚爆，2022年7月13日就已切過西瓜，那時國防部卻沒有告訴大家「高度警戒」。

呂禮詩今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，長征火箭飛過台灣上空「切西瓜」，這不是第一次，第一次是在2022年7月13日，就已「切過西瓜」，那時國防部沒有告訴大家「高度警戒」；還有去年8月4日，有告訴大家飛彈飛過台北上空嗎？也不講。現在選舉了，就講要「高度警戒」，讓他不禁說，國防部不要配合政府操作亡國感，這樣子會讓人看不起。

呂禮詩指出，大陸已經發射37個長征火箭上去，有一箭多星。國防部說，樂山雷達很厲害；呂禮詩反問，2023年11月5日，大陸從西昌發射一個到新疆，是兩節火箭，國防部有告訴大家嗎？有高度警戒嗎？