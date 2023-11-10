親民黨將在此次選舉推出不分區立委的名單，希望能爭取到3至4席的立委，主席宋楚瑜，今日接受黃光芹節目《觀點芹爆戰》時，線上觀眾人數竟同時超過4千多位，許多觀眾紛為宋楚瑜加油，並發起贊助，有網友大喊「柯宋配」、「宋省長好」、「永遠支持宋省長」、「總統我只投過宋杯杯」，顯示人氣不減。

宋楚瑜在專訪中回憶，2000年的時候，國民黨提供假民調，由馬英九每天在飛碟電台反覆播出，宋楚瑜已經出局了，台灣的假民調就是從2000年開始。而2004年，和連戰合作競選時，國民黨認為躺著就會上，內部又在搶位置，和現在某黨一樣，認為躺著也會當選。

而對於藍白合，宋楚瑜說，藍白若不合，就會變成「少數總統」及「少數國會」，三黨不過半，總統和國會都是少數。他認為，藍白合不能各懷鬼胎，現在是「成功一定是我」，而非「成功不必有我」，國民黨內部還需要整合。而對於侯友宜，他認為，侯雖然正派，但許多經驗還需要加強。

宋楚瑜說，現在的藍白陣營的候選人，都沒有看到像樣的團隊，應該要找到像樣的團隊，才能讓人民信任，而不是找「角頭」，雖可以在馬上得天下，但不能在馬上治天下，而針對國民黨提出的政黨實力決定閣員席次，他認為，這不能作為交換的條件，並諷國民黨，自毀長城，忌才妒人，才會淪落到今天。