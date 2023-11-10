全國教育產業總工會今(10)日舉行記者會，控桃園市某高中一名特教生在9至10月間情緒失控，校方卻無進行校安通報，認為教育主管機關應出面介入並積極保障師生安全。受指控的桃園市立南崁高中回應，沒有未通報事件，主要在於學生間言語衝突與不當行為，未有肢體衝突與人員受傷，惟後續亦已完成校安通報，並非拒絕通報。

南崁高中表示，該名特教生自7月確認入學以來，校內即開啟特教轉銜作業，並預作必要設施改善、IEP計畫制訂並與各相關人員保持密切聯繫，以期該特殊生在校內就學順利。

南崁高中說明，10月6日該名特教生傷害校內教職員工後，學校第一時間通知家長把學生帶回，並依規定進行校安通報。後續除給予受傷教職員工法律與慰問等支持外，陸續召開IEP會議修正方案，並透過與任課老師、導師、各科教學研究會等會議進行校內說明；校長更進一步寄信給全校教職員工，以期建立合作與機制完整的友善校園安全網絡。

南崁高中強調，每一位進入南高的孩子都是我們的孩子，不因其過往行為而逕予標籤化。該名特教生目前狀況已趨於穩定，敬請各界予以包容與耐心。感謝桃園市教育局自該名特教生入學以來，一路給予的各項支持；更感謝教職員工這段時間的各項付出與努力。未來學校將秉持辦學初心，盡力陪伴每個孩子成長。