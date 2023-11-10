台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右二）10日下午4時造訪綠色大本營的台南市南區利南菜市場，獲許多婆婆媽媽支持。（程炳璋攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（左二）10日傍晚6時參拜台南市東區南聖宮，以無黨參選台南市立委的李全教也來一起祈福。（程炳璋攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲連續2天在台南拜票，10日傍晚4時現身台南市南區傳統菜市場，當地號稱深綠地盤，先遣黨工拜會時頻遭居民、攤商嗆聲，柯不為所動走入市場拉票，許多婆婆媽媽看見「阿伯」開心合照，當場表態支持。

「好膽來跨麥，一定給他丟石頭」、「垃圾黨」、「XX總統」，台南市南區利南市場被稱為「綠到出汁」的深綠票倉，民進黨死忠支持者眾多，台灣民眾黨先遣黨工提前到市場拜會，告知柯文哲將到訪，都吃到周邊居民與攤商的閉門羹。

台南市警方事先收到風聲，提前派刑警穿著背心進入市場維持秩序，避免激情群眾行為脫軌，柯文哲傍晚到訪時，雖未出現民眾當面叫囂，不過站在周邊的民眾黨志工卻紛紛挨罵，吃了不少苦頭，只能回稱「謝謝大家」。

柯文哲走入市場內拜票，仍有買菜的婆婆媽媽對「阿伯」表態支持，上前要求合影，還有人拿出柯文哲相關書籍要求簽名，他整整花了40分鐘才走完市場。

柯文哲馬不停蹄來到東區南聖宮，廟方正舉辦平安宴，透過民眾黨地方黨部牽線，邀請柯文哲參加，以無黨參選台南市立委的國民黨籍李全教，上前與柯握手同框，但聲明不會祝柯「凍蒜」。

柯文哲在廟前廣場表示，度過3年疫情盼大家有新氣象，自嘲活到這把年紀，一切平安就是福，並意有所指「大家放心，我一定會考量台灣的最大利益」，並笑稱「以後再跟大家講我在想什麼」隨即驅車趕往嘉義。