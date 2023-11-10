台中市沙鹿區擔任外送員的吳姓男子，日前因酒後騎車遭警方查獲並查扣車牌致機車無法上路，吳男竟異想天開，於8日22時許，涉嫌在沙鹿區台灣大道七段某大樓，竊取他人車牌懸掛在自己的機車，繼續外送工作，遭警方取締。被害車主當天發現車牌被竊，立即報警處理，警方立即追捕到案，依竊盜罪送辦。

明秀派出所指出，員警宋思翰、林寬等人巡邏獲報，立即趕抵現場查處，並在現場附近找尋及調閱監視器，於案發30分鐘後，遇到吳男送完外送騎車經過返回現場附近，警方發現外送車懸掛失竊車牌立即將人車攔查，吳男見警上前竟提外送袋棄車逃逸，追逐約100公尺處將吳男逮捕壓制並查扣失竊車牌。

清水警分局分局長蔡慶星呼籲，酒後駕車害人害己，加重處罰得不償失，如超過標準值0.25以上，將依公共危險罪移送法辦，判3年以下有期徒期，得併科30萬以下的罰金，並吊扣駕照跟車輛牌照兩年，若是拒測則處18萬元罰鍰；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛，酒駕新制已上路許久，勿以身試法。

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